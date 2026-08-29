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Иран подготвя „Snapp Gas“ – платформа за търговия и доставки на газ

Недялко Тенев

Заместник-министърът на петрола сравни бъдещия модел с дигиталните транспортни платформи и обяви, че вече са сключени 102 търговски договора в 29 провинции

Иран планира да използва модела на платформената икономика и в газовия сектор. Заместник-министърът на петрола на страната обяви, че се работи по концепция, условно определена като „Snapp Gas“, която трябва да допринесе за по-ефективната организация на пазара.

Името прави препратка към популярния в Иран модел на дигиталните платформи за транспортни услуги. Според заместник-министъра подобен подход би могъл да бъде приложен и в газовия сектор.

Платформен модел за по-висока ефективност

„Както транспортните платформи успяха да променят традиционната структура в този сектор, така и при газа можем да използваме потенциала на платформената икономика за повишаване на ефективността“, посочва заместник-министърът, цитиран в предоставената информация.

Идеята е дигиталните решения да подпомогнат взаимодействието между участниците на пазара и да създадат по-гъвкав модел за извършване на търговски операции.

Предоставеният текст обаче не уточнява кога платформата ще започне работа, какви потребители ще могат да я използват и дали услугата ще бъде насочена към домакинства, бизнес клиенти или други участници на газовия пазар.

102 договора в 29 провинции

Заместник-министърът съобщава още, че до предходния ден са били сключени 102 търговски договора в 29 провинции на Иран.

Част от споразуменията са съвместни и обхващат повече от една провинция.

Развитието на подобен платформен модел показва стремеж за въвеждане на нови дигитални механизми в иранския газов сектор. Повече подробности за начина на работа на бъдещата услуга и нейното практическо приложение предстои да бъдат обявени.

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