Иран отвърна остро на американския финансов министър: Историята е по-голяма от спомените от задния ви двор

Говорителят на иранското външно министерство разкритикува Скот Бесънт за сравнението му с Иран и заяви, че той подценява историческата и културната дълбочина на страната

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран отправи остра реплика към американския министър на финансите Скот Бесънт, след като той използвал спомен от детството си в Южна Каролина, за да обясни възгледите си за Иран.

„В такъв ден не е зле да напомним нещо на министъра на финансите на САЩ – човек, който, за да обясни представата си за Иран, прибягва до детските си спомени от задния двор на къща в Южна Каролина и убиването на отровни змии с мачете и гребло“, заяви говорителят на иранското външно министерство.

„Точно тук е проблемът на Бесънт“

Иранската страна отговори на сравнението с критика към начина, по който американският представител възприема страната и нейната история.

„Всъщност проблемът на Бесънт е точно тук. Той бърка дълбочината на историята и цивилизацията и богатството на иранската култура с размерите на задния двор от своето детство“, се казва още в изявлението.

Репликата представлява позиция на иранското външно министерство и е част от острата публична реторика между Техеран и Вашингтон.