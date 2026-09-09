Индия разширява стратегията си за полупроводници с фокус върху цялата верига за доставки

Страната залага на собственото производство, подготовката на специалисти и инженерния си потенциал, за да намали зависимостта от чуждестранни доставчици

Индия разширява амбициозната си стратегия за развитие на полупроводниковата индустрия, като насочва усилията си не само към производството на чипове, но и към подготовката на специалисти и изграждането на цялостна местна верига за доставки. Целта е страната да намали зависимостта си от ограничен брой глобални производствени центрове и да се превърне във важен участник в световната индустрия.

Полупроводниците са ключови компоненти за огромен брой съвременни технологии – от автомобили и смартфони до системи с изкуствен интелект и високопроизводителни изчислителни системи.

Глобалният недостиг на чипове по време на пандемията от Covid-19 показа рисковете, свързани със силната концентрация на производството в ограничен брой държави и региони, особено в Източна Азия.

На този фон Индия се стреми да разшири собствените си производствени възможности и да изгради по-устойчива полупроводникова екосистема.

От „Произведено в Индия“ към „Проектирано в Индия“

Според анализатори едно от най-големите предимства на страната може да бъде не само физическото производство на чипове, но и тяхното проектиране и инженерно разработване.

Индия разполага със значителен брой инженери и технологични специалисти, което ѝ позволява да се насочи към дейности с по-висока добавена стойност в полупроводниковата индустрия.

Така досегашната концепция „Произведено в Индия“ (Make in India) постепенно може да бъде допълнена от амбицията за „Инженеринг в Индия“ (Engineer in India).

Обучението на специалисти става ключова част от стратегията

Разширената политика поставя акцент и върху подготовката на достатъчно квалифицирана работна сила. Производството на полупроводници изисква специалисти в редица области – от проектиране и инженеринг до производство, тестване и интегриране на компонентите.

Затова развитието на човешкия капитал се разглежда като съществена част от усилията за изграждане на цялостна местна индустрия.

Паралелно с това Индия се стреми да развива различните звена във веригата за доставки, вместо да разчита единствено на внос на технологии и компоненти.

Нови проекти вече навлизат на пазара

Правителствената политика е подкрепена от мащабни инвестиции и редица проекти в сектора, част от които вече преминават към реализация.

Сред индийските компании с активно участие в изграждането на новия полупроводников капацитет е Tata Electronics.

Амбицията на Индия е постепенно да изгради собствена полупроводникова екосистема, която да обхваща проектирането, инженерната дейност, производството и подготовката на кадри. Ако стратегията бъде реализирана успешно, страната би могла да укрепи позициите си в една от най-стратегическите индустрии за глобалната икономика.