Индия поставя иновациите и изкуствения интелект във фокуса на председателството си на БРИКС

Ню Делхи насочва председателството си през 2026 г. към споделяне на знания, менторство, цифрова инфраструктура и нови технологични решения

Иновациите, цифровата трансформация и изкуственият интелект са сред ключовите направления в председателството на Индия на БРИКС през 2026 г. Страната поставя акцент върху превръщането на технологичния напредък в практически решения и засилването на сътрудничеството между държавите от обединението.

Под мотото „От иновации към действия“ индийското председателство насърчава обмена на знания и опит, развитието на менторски инициативи и изграждането на капацитет, който да подпомага държавите при справянето с новите икономически и технологични предизвикателства.

Особено внимание се отделя на цифровата инфраструктура и възможностите, които изкуственият интелект предоставя за развитието на икономиката, публичните услуги и международното сътрудничество.

Целта е чрез по-тясно партньорство между страните да се създават условия за разработване и прилагане на нови решения, както и за по-широко споделяне на технологични знания и добри практики.

Индия пое председателството на БРИКС през 2026 г., като сред заявените амбиции е обединението да бъде по-добре подготвено за бъдещите глобални промени. В този контекст технологиите и иновациите се разглеждат не само като двигател на икономическия растеж, но и като инструмент за укрепване на сътрудничеството и капацитета на страните членки.