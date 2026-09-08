Индия поставя акцент върху задълбочаването на партньорствата в БРИКС през 2026 г.

Индийското председателство насочва вниманието към сътрудничеството в енергетиката, земеделието, цифровите технологии, науката, здравеопазването и редица други ключови области

Под мотото „Различни силни страни. Една обща цел“ председателството на Индия на БРИКС през 2026 г. поставя акцент върху задълбочаването на партньорствата между страните в обединението и превръщането на общите приоритети в конкретни действия.

Сътрудничеството обхваща широк кръг от сфери, сред които митническите въпроси и стандартите, енергетиката, земеделието и производството на семена.

Във фокуса попадат още възстановяването на активи, изграждането на цифров капацитет и развитието на научното сътрудничество.

От енергетиката и земеделието до науката и здравеопазването

Сред направленията, в които Индия насърчава по-тясно взаимодействие в рамките на БРИКС, са традиционната медицина и психичното здраве.

Разширяването на сътрудничеството в различни сектори има за цел да използва силните страни на отделните държави и да създаде възможности за обмен на опит и съвместни инициативи.

Особено внимание се отделя и на цифровия капацитет – област, която придобива все по-голямо значение за икономическото и технологичното развитие.

Председателството на Индия през 2026 г. поставя като основна задача общите стремежи на държавите от БРИКС да бъдат превърнати в практически инициативи и значими резултати.