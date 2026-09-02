Huawei увеличи приходите си с близо 10% през първото полугодие

Китайският технологичен гигант отчита рекордни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност

Китайският технологичен гигант Huawei е реализирал приходи от 467,82 млрд. юана (69,6 млрд. долара) през първите шест месеца на годината. Това представлява увеличение от 9,55% на годишна база.

Компанията значително е увеличила и средствата, които отделя за научноизследователска и развойна дейност. Разходите в тази област са достигнали 121,38 млрд. юана през първото полугодие, което е ръст от 25,2%.

Така инвестициите в научноизследователска и развойна дейност вече представляват 25,94% от общите приходи на Huawei за периода.

Компанията продължава да насочва значителни средства към стратегически технологични направления, сред които свързаността, изчислителните технологии, облачните услуги, потребителските устройства, интелигентното шофиране и изкуственият интелект.

Сред основните приоритети на Huawei е по-широкото внедряване на изкуствения интелект в продуктовото портфолио. Компанията планира да интегрира AI технологии и функции за сигурност във всички свои продукти и мрежи.

Резултатите показват, че Huawei продължава да увеличава както приходите си, така и инвестициите в разработването на нови технологии, като изкуственият интелект остава сред ключовите направления за бъдещото развитие.