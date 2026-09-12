Хонконг с нов рекорд в продажбите на инвестиционни продукти през 2025 г.

Продажбите достигнаха 9,9 трилиона хонконгски долара, а броят на клиентите нарасна с 33% до над 1,6 милиона

Продажбите на инвестиционни продукти, които не се търгуват на борсата, в Хонконг са достигнали рекордните 9,9 трилиона хонконгски долара (около 1,26 трилиона щатски долара) през 2025 г.

Това представлява ръст от 63% на годишна база, показват данни от съвместно годишно проучване на Комисията по ценни книжа и фючърси на Хонконг и Валутната администрация на Хонконг.

Сред основните фактори за силното представяне са рекордната активност на инвеститорите и засиленото търсене на продукти, свързани с фиксирана доходност, валути и суровини (FICC).

Значително се е увеличил и броят на участниците на пазара. Над 1,6 милиона клиенти са извършили поне една транзакция с инвестиционни продукти извън борсата през годината – увеличение от 33%.

В същото време броят на лицензираните дружества и регистрираните институции, които продават подобни инвестиционни продукти, е нараснал с 9% до 452.

Основен принос за рекордните резултати имат колективните инвестиционни схеми и структурираните продукти. Продажбите им са се увеличили съответно с 85% и 53%.

За първи път от 2020 г. насам колективните инвестиционни схеми са изпреварили структурираните продукти и са се превърнали в най-продавания тип инвестиционни продукти в тази категория в Хонконг.