Гренландия и Антарктида заедно са загубили 11,3 трилиона тона лед между 1979 и 2023 г., което е допринесло за повишение на глобалното морско равнище с над 3 сантиметра, показва изследване на учени от Университета в Упсала, Швеция.

Изследването се основава на данни от 27 сателитни мисии и анализира 42 независими оценки на промените в ледените покривки – 23 за Гренландия и 19 за Антарктида.

Резултатите показват, че темпът на загуба на лед от двете големи ледени покривки се е ускорил значително през последните десетилетия. През 70-те години на миналия век Гренландия е била близо до състояние на баланс, при което натрупването и загубата на лед са били приблизително равни. Средната годишна загуба на лед обаче се е увеличила от около 60 милиарда тона през 80-те години до 264 милиарда тона през 2010-те.

Според изследователите широко разпространеното топене на леда, предизвикано от продължителни летни температури над средните, е сред основните фактори за нарастващата загуба на лед.

Антарктида показва сходна тенденция. Годишните загуби са се увеличили от около 48 милиарда тона през 80-те години до 202 милиарда тона през 2010-те, като най-значителната загуба е регистрирана в Западна Антарктида.

Резултатите от изследването са публикувани в Scientific Data – академично списание, издавано от Nature Portfolio.

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Източник: CCTVPlus