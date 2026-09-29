Водностопанският проект „Дашъся“ в Синдзян-Уйгурския автономен район в северозападен Китай официално започна производство на електроенергия, след като първите му мощности бяха успешно свързани към електроенергийната мрежа, съобщи в понеделник China Energy Engineering Group.

Разположен в дефилето Дашъся по средното и долното течение на река Кумарак в префектура Аксу, проектът включва най-високата в света насипна язовирна стена от пясък и чакъл с бетонова облицовка. Общата инсталирана мощност на проекта е 750 000 киловата.

В момента първите два блока – №1 и №2 – вече са въведени в експлоатация, а заводските изпитания на блок №3 са напълно завършени. Очаква се и трите блока да бъдат напълно въведени в експлоатация до края на годината.

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Източник: CCTVPlus