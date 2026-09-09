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Гилан – зеленото лице на Иран край Каспийско море

Недялко Тенев

Северната иранска провинция впечатлява с буйна природа, дъждовен климат и пейзажи, които непрекъснато се променят

Гилан е провинция в северната част на Иран, разположена по протежение на Каспийско море – място, където природата присъства във всяко кътче. Зелени пейзажи, богата растителност и честите дъждове придават на региона характерен облик.

Тук природата е многопластова и непрекъснато променяща се. Дъждът преобразява пейзажа, а растителността създава усещането, че животът следва свой собствен ритъм.

Гилан показва една различна страна на Иран – зелена, влажна и тясно свързана с Каспийско море. Именно природното разнообразие превръща провинцията в един от отличителните райони в северната част на страната.

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