Галибаф обвини САЩ за удари по цивилни обекти в Иран

Председателят на иранския парламент реагира остро на съобщенията за жертви при атаки в Минаб, Ламерд и по време на сватбена церемония в Кухестак

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф отправи остри обвинения срещу САЩ във връзка с предполагаемите американски удари срещу цивилни обекти в Иран през изминалата нощ.

В публикация на английски език в личния си профил в социалната мрежа X той коментира съобщенията за загинали при сватбена церемония в района на Кухестак, както и по-ранни инциденти в Минаб и Ламерд.

Галибаф: „Деца бяха убити“

Иранският политик изброи три случая, за които обвинява американските сили:

„Училището в Минаб: деца бяха избити. Спортната зала в Ламерд: деца бяха избити. Сватбата в Кухестак: деца бяха убити заедно със семействата си“, написа Галибаф.

Той използва и изключително остра реторика по адрес на Вашингтон.

„Ако една сила действа като Сатаната, избира целите си като Сатаната и убива като Сатаната, тогава тази сила е Сатаната“, заяви председателят на иранския парламент.

Галибаф продължи, че ако същата сила „подкрепя и защитава по-малък Сатана, който прави абсолютно същото“, тогава самата тя е „Големият Сатана“.

Твърденията за конкретните удари, жертвите и обстоятелствата около тях са представени като позиция на председателя на иранския парламент и не могат да бъдат независимо потвърдени само въз основа на предоставената информация.