Форумът за иновации „Пудзян“ събра в Шанхай учени, индустрия и инвеститори от цял свят

Нов фонд ще осигури 1,25 млрд. юана за фундаментални изследвания в региона на Делтата на река Яндзъ в периода 2027–2031 г.

Основният форум на Форума за иновации „Пудзян“ 2026 започна на 12 септември в Шанхай, като събра представители на научните, индустриалните и инвестиционните среди от различни държави.

В центъра на дискусиите са международното сътрудничество в областта на фундаменталните изследвания, развитието на водещи технологии и възможностите за ускоряване на научните и технологичните пробиви.

Една от основните цели на форума е да подпомогне утвърждаването на Шанхай и региона на Делтата на река Яндзъ като международен център за научни и технологични иновации.

1,25 млрд. юана за научни изследвания

По време на откриването беше даден старт на мащабен проект на Съвместния фонд за фундаментални изследвания в региона на Делтата на река Яндзъ към Националния фонд за естествени науки.

Инициативата обединява Националния комитет на Националния фонд за естествени науки, Шанхай и провинциите Дзянсу, Джъдзян и Анхуей.

Предвиденият финансов ресурс е 250 млн. юана годишно, предназначени за подкрепа на фундаментални научни изследвания. За петгодишния период от 2027 до 2031 г. общото финансиране трябва да достигне 1,25 млрд. юана.

Очаква се инициативата да засили научното сътрудничество между отделните части на региона и да създаде допълнителни възможности за разработки в стратегически технологични направления.

Форумът „Пудзян“ се превръща и в платформа за диалог между науката, бизнеса и инвестиционния сектор, насочен към превръщането на научните разработки в практически технологични решения.