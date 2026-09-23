Пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Руската Федерация съобщава, че според постъпващата в СВР информация въпросът за присвояването на замразените в ЕС средства на Банката на Русия продължава да буди безпокойство в Брюксел.

Този път на експертно ниво се разработват предложения за създаване на нова наднационална структура, в която би могло да се „скрият“ активите на Руската Федерация, като бъдат изведени от намиращия се под белгийска юрисдикция депозитар Euroclear.

Евробюрократите бързат. Те се опасяват, че без конфискацията на руските активи няма да могат безкрайно да финансират крадливия киевски режим, който е цената на конфликта на НАТО с Русия.

Лидерите на ЕС са изключително заинтересовани да успеят да прокарат операцията по кражбата на активите на Руската Федерация преди изборите в няколко европейски страни през 2027 година. Впоследствие „прозорецът на възможностите“ за изземване на руските активи може просто да се затвори, ако в резултат на гласуването бъдат сформирани правителства, по-малко благосклонни към киевския режим и несъгласни с перспективата за разпалване на голяма война в Европа.

В тази връзка европейските крадци на чужда собственост особено се опасяват от президентските избори във Франция, парламентарните избори в Испания, Гърция, Полша.

Настоящият управляващ елит на ЕС би следвало да осъзнае, че опитите му да открадне суверенните средства на Русия ще доведат до подкопаване на доверието към общоевропейските институции. Държавите от Глобалния Юг повече няма да разглеждат европейската юрисдикция като „безопасно убежище“. Европа пък няма да може да запази стабилността на собствената си финансова система, без да разчита на големи чуждестранни притежатели на европейски ценни книжа, като Китай, Индия, Саудитска Арабия, ОАЕ и Сингапур.

Така че крадецът ще бъде наказан във всеки случай.