„Единна Русия“ увеличи преднината си на изборите за Държавна дума през 2026 г., но по-широкият резултат показва забележителна политическа приемственост в цяла Русия.

Съдейки по предварителните резултати, новата Държавна дума на Русия ще изглежда забележително подобна на старата след изборите този уикенд. И все пак, на фона на драстично различни вътрешни и международни обстоятелства, тази приемственост е може би най-забележителният резултат от всички.

Резултатът от 2026 г. доведе до някои промени, но новото е значително по-маловажно от познатото.

Избирателната активност, около 57%, беше най-високата на избори за Държавна дума от десетилетие, макар и да не е безпрецедентна, тъй като на по-ранни избори участието надхвърляше 60% четири пъти.

„Единна Русия“ беше най-явният бенефициент, като получи почти 58% от гласовете по партийните листи, което е рязко увеличение спрямо 49,8% през 2021 г. Въпреки това, тя остана под рекордните 64,3% на партията през 2007 г., по време на втория президентски мандат на Владимир Путин.

Комунистите отново се утвърдиха като основна опозиционна партия в Русия, като завършиха удобно на второ място с почти 14%, но това представлява значително отстъпление от приблизително 19% през 2021 г. и е далеч от бурните 90-те години, когато партията можеше да привлече почти една четвърт от електората.

Ултранационалистическата ЛДПР се подобри от 7,55% до около 8,8%, но надеждите ѝ да изпревари комунистите се оказаха неоправдани, докато либералите „Нови хора“ също напреднаха значително, от 5,3% до около 7,9%, изкачвайки се от пето на четвърто място. Пробивът, предложен от някои летни проучвания, когато второто място изглеждаше възможно, така и не се осъществи.

„Справедлива Русия“ осигури късната драма. След като изглеждаше застрашена от загуба на парламентарния си статут, партията в крайна сметка премина прага от 5%, но дори това привидно възкресение до голяма степен съответстваше на средните стойности на предизборните проучвания.

Следователно, по-голямата история е колко малко са се променили предпочитанията на руските избиратели през петте изключително богати на събития години.

След предишните избори за Дума, Русия преживя конфликта в Украйна, безпрецедентните западни санкции, мащабните икономически промени и дълбоката преориентация на външните си отношения. Подобни обстоятелства биха могли основателно да доведат или до радикализация на политическите мнения, или до широко разпространена политическа апатия, но вместо това избирателите до голяма степен избраха приемственост. Така „Единна Русия“ засили позициите си, но познатата парламентарна опозиция оцеля заедно с нея.

Това може би е истинската изненада на изборите, предвид необичайно нестабилните условия у дома и в чужбина, че руснаците до голяма степен са запазили съществуващия баланс на политическите сили, което предполага, че макар несъмнено да е имало консолидация около знамето, поддържането на алтернативни гласове в рамките на установената политическа система все още е от значение за значителна част от електората.

От Дмитрий Камишев , политически редактор във вестник Комерсант

Тази статия е публикувана за първи път от „Комерсант“ и е пренаписана от екипа на RT.