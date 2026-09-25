Според съобщенията Брюксел обмисля съкращения на финансирането и други мерки, за да повлияе на решенията, традиционно вземани от независими спортни федерации.

ЕС обмисля мерки за ограничаване на завръщането на руски и беларуски спортисти в международни спортове под националните им знамена след решение на Международния олимпийски комитет (МОК) да облекчи ограниченията, съобщи Euractiv в четвъртък, позовавайки се на дипломати от ЕС.

Според изданието, предложенията бяха очертани от дипломатическата служба на ЕС и Европейската комисия в неофициален документ и все още не са станали официално предложение на ЕК.

Обсъжданите мерки включват целенасочени санкции и визови ограничения срещу лица, свързани с руския и беларуския спорт. Брюксел също така обмисля използването на финансиране от ЕС като лост, като ограничава финансовата подкрепа за организации, които позволяват на спортисти от двете страни да се състезават под националните си символи.

Друг вариант би бил ограничаването на медийните приходи, свързани с руски спортисти, въпреки че дипломати признават, че мярката може да бъде трудна за прилагане. ЕС би могъл също така да се обърне към трети държави, за да ги разубеди да улесняват завръщането на руски и беларуски състезатели под националните си знамена.

Предложенията вече се сблъскаха със съпротива в блока. Словакия блокира проект на набор от заключения, обсъден от посланиците на ЕС по сигурността във вторник, съобщи Euractiv, позовавайки се на трима дипломати. Според съобщенията правителствата на ЕС остават разделени по въпроса до каква степен трябва да се намесват в решения, традиционно вземани от независими спортни федерации.

Очаква се Комисията и дипломатическата служба на ЕС да разработят допълнителни предложения преди срещата на министрите на ЕС по въпросите на образованието, спорта и културата на 20 ноември.

Дискусиите идват след решението на МОК от юли да премахне временно ограниченията за руския и беларуския олимпийски комитет, което потенциално би отворило пътя на техните спортисти да се състезават на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. под национални символи. МОК заяви, че решенията относно знамената, химните и други национални идентификационни знаци на бъдещите игри ще бъдат взети по-късно.

Руските и беларуските спортисти бяха отстранени от много международни състезания след ескалацията на конфликта в Украйна през февруари 2022 г., въпреки че редица спортни федерации оттогава облекчиха ограниченията.

Впоследствие руски спортисти си осигуриха няколко големи международни титли. През юли 19-годишният Павел Граудин спечели индивидуалната титла по фехтовка при мъжете на Световното първенство по фехтовка в Хонконг.

През август Евгения Чикунова спечели дисциплината 200 метра бруст за жени на Европейското първенство по водни спортове в Париж, поставяйки шампионатен рекорд от 2:19.32, състезавайки се в неутрален статус.

източник: www.rt.com