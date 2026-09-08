Бързо разпространило се свлачище, предизвикано от срутването на високопланински ледник в Непал, засегна гранични райони на Непал и пристанище Гиронг в югозападния китайски автономен регион Сидзан на 26 август. Бедствието причини множество жертви и остави стотици хора в неизвестност, докато спасителните операции продължават.

Трагедията подтикна учени да проучат причините за бедствието и да предупредят за нарастващите рискове, свързани със затоплянето на Цинхай-Сицзанското плато.

След бедствието вторият научноизследователски екип, работещ на Цинхай-Сицзанското плато, и Департаментът за наука и технологии на Сидзан започнаха съвместно изследване, за да установят причините за срутването на ледника.

Яо Тандун, академик от Китайската академия на науките и ръководител на научноизследователската експедиция, отбеляза, че платото е по-чувствително към климатичните промени, което води до бързо топене на ледниците и все по-чести ледени лавини в района.

„Изменението на климата има усилващ ефект в районите с изключително голяма надморска височина, особено над 5000 метра, което означава, че степента на повишаване на температурите се увеличава с височината. В момента Цинхай-Сицзанското плато се затопля с два пъти по-бързи темпове от средните за света. На височини над 5000 метра вече има данни, според които темпът може да достигне три пъти средния“, заяви Яо.

По думите му бързото затопляне ускорява топенето на ледниците, като водата от топящия се лед прониква през повърхностните пукнатини към основата на ледника. Ако ледникът лежи върху слой от нестабилни материали, структурата може да се срути, а ако е върху скална основа, може да започне да се плъзга. И в двата случая това може да предизвика ледена лавина.

Цинхай-Сицзанското плато и прилежащите му райони представляват най-голямата зона на разпространение на ледници извън полярните области. Този „воден резервоар“ включва близо 110 000 ледника с обща площ от около 98 000 квадратни километра и общ обем на леда от 10 100 кубически километра, сочат последните данни, публикувани от втория научноизследователски екип на Цинхай-Сицзанското плато на 21 март миналата година.

Данните обаче показват също, че през последните пет десетилетия общият обем на леда е намалял с 20%, а площта на ледниците се е свила с 18%.

Според Яо китайските ледници могат най-общо да бъдат разделени на два вида – континентални и морски. Ледникът на северния склон на Лангтанг Лирунг в Непал, част от който се е срутил, принадлежи към втория тип. Тези ледници се характеризират с по-високи темпове на натрупване и топене на лед, по-висока температура на леда, по-бързо движение и по-голяма чувствителност към климатичните промени.

„Характерната особеност на морските ледници е, че при тях са налице едновременно високи темпове на натрупване и топене. В резултат последствията от свързаните с тях бедствия са по-тежки в сравнение с тези при континенталните ледници, а честотата и интензитетът им също са по-големи. Друг фактор е, че районите с морски ледници обикновено се намират на много голяма надморска височина, поради което повишаването на температурите там е по-значително, а процесът на затопляне е по-изразен“, заяви Яо.

Академикът предупреди, че морските ледници стават все по-нестабилни на фона на глобалното затопляне.

„Срутването на морски ледници се превръща в нормално явление. С напредването на глобалното затопляне честотата на срутванията на ледници вече се увеличава“, каза Яо.

По данни на Световната метеорологична организация (СМО) по света има над 275 000 ледника. Тези ледени образувания обаче бързо се отдръпват вследствие на климатичните промени.

В опит да насърчат глобалните действия за опазване на тези жизненоважни „водни кули“ ЮНЕСКО и СМО обявиха 2025 г. за Международна година за опазване на ледниците, периода 2025–2034 г. за Десетилетие на действията за науките за криосферата, а 21 март – за Световен ден на ледниците.

Яо подчерта, че засилването на проучванията на ледниците и ледниковите езера, динамичният мониторинг и системите за ранно предупреждение, както и разширяването на международното сътрудничество за предотвратяване и контрол на бедствия, свързани с ледени лавини, са сред основните приоритети в усилията за предотвратяване, ограничаване и преодоляване на последиците от бедствията в условията на глобално затопляне.

„На равнището на ООН първата стъпка е проучването и мониторингът, следвани от изграждането на модели за оценка на рисковете в различни сфери, включително атмосферата, хидросферата, криосферата, биосферата и антропосферата. След това трябва да определим как да се справим с тези рискове“, заяви Яо.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus