Екатерина Шукалова представя своя поглед към маркетинговите тенденции през 2027 г.

Интернет маркетологът и основател на Центъра за интернет маркетинг участва в нов миниподкаст, посветен на бъдещето на маркетинга

Един от популярните лектори на МИМОП – Екатерина Шукалова, отбеляза рождения си ден през изминалата седмица. По този повод от организацията отправиха поздравления към специалиста по интернет маркетинг.

Шукалова е представена като системен интернет маркетолог, основател на Центъра за интернет маркетинг и вицепрезидент на Асоциацията на бизнес треньорите на Руската федерация.

Неотдавна тя участва в МИМОП с лекция на тема „Съвременни тенденции в маркетинга: накъде вървим през 2026 г. и какво трябва да направим, за да оцелеем“. В изказването си Шукалова поставя акцент върху съчетаването на новите технологии и изкуствения интелект с психологията и стратегическия подход в маркетинга.

От МИМОП я определят като „архитект на смисъла“ и ѝ пожелават нови успешни проекти, енергия, вдъхновение и хармония, като подчертават ролята на човешката креативност във време на все по-широко използване на изкуствен интелект.

Какви ще бъдат тенденциите в маркетинга през 2027 г.?

Темата за бъдещето на сектора продължава и в нов миниподкаст, в който Екатерина Шукалова разговаря с ректора Анна Палагина.

В разговора Шукалова представя своя поглед към маркетинговите тенденции през 2027 г. и промените, пред които ще бъдат изправени специалистите и бизнесът.