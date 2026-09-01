До 1 октомври се приемат заявки за Световния шампионат по руски език за чужденци

Най-добрите 30 отбора ще участват във финала в Москва през ноември, а сред наградите е възможност за безплатно обучение в руски университети

До 1 октомври 2026 г. се приемат заявки за участие в Световния шампионат по руски език сред чужденци. Подборът на участниците ще се проведе изцяло онлайн, което позволява включване от различни точки на света.

Кандидатите трябва да преминат тест, да представят свое портфолио и да изпълнят творческа задача.

Отборите са от четирима души

Всеки отбор трябва да се състои от четирима души – един наставник на възраст над 21 години и трима участници между 16 и 35 години, които не са граждани на Русия.

След приключването на онлайн етапа ще бъдат определени 30-те най-добри отбора, които ще получат възможност да участват в присъствения финал.

Той ще се проведе в Москва от 19 до 23 ноември 2026 г.

Възможност за безплатно обучение в Русия

Като основна награда за победителите е обявена възможност за безплатно обучение в руски университети.

За финалистите е предвидена и допълнителна програма по време на престоя им в Москва. Тя ще включва екскурзии, майсторски класове и срещи с различни гости.

Желаещите да се включат в Световния шампионат по руски език трябва да подадат заявка и да преминат етапа на подбор до 1 октомври.