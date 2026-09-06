Джорджа Мелони благодари на Касим-Жомарт Токаев за искреното приятелство

Италианският министър-председател Джорджа Мелони благодари на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев за високото уважение и искреното приятелство, като отбеляза укрепването на отношенията между двете страни, съобщава агенция „Казинформ“.

Италианският министър-председател публикува съобщение в платформата X, в което изрази благодарността си към президента на Казахстан.

„Благодаря на президента Касъм-Жомарт Токаев за високото уважение и искреното приятелство, които неизменно характеризират нашите срещи. За мен е голямо удоволствие да работя с лидер, който притежава стратегическа визия и е насочен към бъдещето“, написа Джорджа Мелони.

Министър-председателят на Италия отбеляза, че двете страни укрепват двустранните отношения и откриват нови възможности за сътрудничество.

„Заедно укрепваме отношенията между Италия и Казахстан и разкриваме нови стратегически възможности за сътрудничество – от енергетиката и критичните суровини до взаимодействието във висшето образование. Ще продължим по този път в името на растежа и просперитета на нашите народи“, се казва в изявлението.

По-рано президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев поздрави Джорджа Мелони в профила си в социалната мрежа X по повод това, че нейното правителство се превърна в най-дълго управлявалото в историята на Италианската република.

автор: Динара Сугурбаева

източник: www.inform.kz