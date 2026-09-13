„Ден на Пекин“ в рамките на CIFTIS привлече инвестиционни проекти за над 44 млрд. юана

Над 500 представители на водещи международни компании и организации участваха в инициативата „Инвестирай в Пекин“

Инвестиционни споразумения на обща стойност над 44 млрд. юана бяха подписани по време на инициативите от поредицата „Ден на Пекин“, организирани в рамките на Китайското международно изложение за търговия с услуги CIFTIS 2026.

Събитията се проведоха на 10 септември и бяха сред основните прояви, съпътстващи тазгодишното издание на международното изложение в китайската столица.

Фокус върху изкуствения интелект и цифровата икономика

Сред акцентите беше промоционалното събитие „Инвестирай в Пекин“, проведено под мотото „Иновации, отвореност и взаимна полза“.

То беше насочено към няколко ключови сектора с висок потенциал за развитие – изкуствен интелект, биомедицина, интелигентно производство и цифрова икономика.

В инициативата участваха повече от 500 представители на компании от класацията Fortune Global 500, мултинационални корпорации, международни организации и китайски и чуждестранни структури за насърчаване на инвестициите и търговията.

Споразумения в 12 индустриални сектора

По време на събитието бяха сключени множество споразумения за инвестиционно сътрудничество. Общата им стойност надхвърля 44 млрд. юана, а проектите обхващат 12 индустриални сектора.

Инициативата демонстрира стремежа на Пекин да привлича международни инвестиции в технологични и иновативни индустрии и да разширява сътрудничеството между китайски и чуждестранни компании.