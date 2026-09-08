Четвърта пратка спешна помощ от Китай пристигна във вторник на международното летище „Трибхуван“ в непалската столица Катманду.

Пратката беше приета от китайския посланик в Непал Джан Маомин и непалския министър на науката и технологиите Махабир Пун.

По данни на китайското посолство в Непал доставката включва основно спасителни въздушни възглавници за придвижване по вода, неръждаеми помпи с постоянни магнити за защита от наводнения, резервни батерии, хладилни камери за съхранение на тела, соларни лампи и други материали.

Помощта ще бъде транспортирана от Катманду до засегнатите от бедствието райони. Там, където пътищата все още са проходими, ще бъдат използвани високопроходими автомобили, а хеликоптери ще доставят помощта до по-отдалечените места. В някои райони ще бъдат използвани и китайски дронове, способни да пренасят товари с тегло до 80 килограма.

Китайски спасители вече са на място и участват в местните операции по издирване, докато метеорологични данни от китайски спътници предоставят подробна информация за времето в отдалечени и труднодостъпни райони.

Броят на жертвите от непалската страна след смъртоносното свлачище, предизвикано от лавина от лед и скални маси на 26 август, достигна 1364 души, съобщи във вторник непалската Национална агенция за намаляване на риска от бедствия и управление на бедствията.

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Източник: CCTVPlus