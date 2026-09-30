Китайската народна банка (PBOC), централната банка на Китай, обяви във вторник пакет от засилени мерки за подкрепа, включително корекции на няколко инструмента на паричната политика, с цел насърчаване на иновационно ориентираното, висококачествено и стабилно развитие на икономиката.

Сред новите мерки е намаляването на едногодишната лихва по инструмента за допълнително кредитиране под залог (PSL) от 1.75% на 1.5%, за да бъдат стимулирани по-добре политическите банки да подкрепят реалната икономика и да реализират националните стратегии.

Централната банка ще разшири и обхвата на секторите, които могат да получават подкрепа чрез PSL, като особен акцент ще бъде поставен върху инициативата за изграждане на „шест мрежи“ – водоснабдителни мрежи, нов тип електроенергийни мрежи, мрежи за изчислителна мощност, комуникационни мрежи от следващо поколение, подземни тръбопроводни мрежи в градовете и логистични мрежи, се посочва в изявление, публикувано на сайта на банката.

Мерките за коригиране на PSL ще насърчат политическите банки да увеличат финансовата подкрепа за изграждането на „шестте мрежи“, с цел разширяване на ефективните инвестиции и използване на потенциала на вътрешното търсене, се казва още в изявлението.

Създаден през 2014 г. от китайската централна банка, PSL позволява на централната банка да предоставя кредити на политически банки. Инструментът се използва основно за финансиране на подкрепяни от държавата проекти, като обновяване на градски жилищни райони, изграждане на подземни тръбопроводи и коридори, както и големи водностопански проекти.

Решението за допълнително коригиране и усъвършенстване на няколко инструмента на паричната политика има за цел да създаде подходяща парична и финансова среда за стабилен икономически растеж, висококачествено развитие и стабилно функциониране на финансовите пазари, се посочва в изявлението.

Последните мерки бяха обявени ден след като китайският премиер Ли Цян председателства заседание на Изпълнителния комитет на Държавния съвет в понеделник. На него беше призовано към усилия за укрепване и повишаване ефективността на макроикономическите политики, насърчаване на ефективните инвестиции и постигане на поставените за годината цели за икономическо и социално развитие.

Китай си е поставил цел за икономически растеж от 4.5–5% през 2026 г. и ще се стреми към по-добри резултати на практика. През първата половина на 2026 г. брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 4.7%.

Централната банка е решила също да увеличи квотата по инструмента за рефинансиране в подкрепа на научно-технологичните иновации и технологичното обновяване с 200 млрд. юана (около 30 млрд. щатски долара).

След корекцията квотата ще нарасне от 1.2 трилиона на 1.4 трилиона юана. Според изявлението това ще помогне да се насърчат банките да увеличат кредитирането за малки и средни научно-технологични предприятия и да подкрепят по-добре компаниите при разширяването на инвестициите за обновяване на оборудването в ключови области.

Друга мярка, обявена във вторник, е решението на централната банка да увеличи с 500 млрд. юана квотата по инструмента за рефинансиране, предназначен за по-добра подкрепа на селското стопанство и малките и микропредприятията, като 300 млрд. юана от увеличението са предназначени за финансова подкрепа на частни компании.

След корекцията квотата за частните предприятия ще нарасне от 1 трилион на 1.3 трилиона юана, според изявлението.

Инструментът за рефинансиране на частни предприятия беше въведен през януари тази година с първоначална квота от 1 трилион юана. Той има за цел да насърчи финансовите институции да оказват по-добра подкрепа на частните микро-, малки и средни предприятия.

От началото на годината PBOC въведе серия от структурни мерки на паричната политика за засилване на подкрепата за ключови области чрез намаляване на лихвите, увеличаване на квотите и разширяване на обхвата на инструментите на политиката.

Тези мерки имат за цел да осигурят пазарно ориентирани стимули за финансовите институции да насочват кредитирането към ключови сектори и области със слабости, заяви Се Гуанци, ръководител на отдела за парична политика на PBOC.

В зависимост от макроикономическите условия, ценовите тенденции и нуждите на макроикономическото регулиране PBOC ще продължи да използва комбинация от инструменти на паричната политика, за да поддържа достатъчна ликвидност, да регулира по подходящ начин лихвените проценти и да подкрепя висококачественото развитие на реалната икономика, се посочва в изявлението.

Също във вторник китайското Министерство на финансите, съвместно с централната банка и Националната администрация за финансово регулиране, обяви, че от 1 октомври 2026 г. Китай ще въведе субсидии за лихвите по жилищни кредити с първоначално предвиден срок на действие от една година.

На заседанието на Изпълнителния комитет на Държавния съвет ден по-рано беше съобщено, че правителството ще проучи и въведе политики и мерки за стабилизиране на пазара на недвижими имоти и насърчаване на ръста на заетостта и доходите.

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Източник: CCTVPlus