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Цените на петрола се повишиха с близо 1% заради опасения за доставките

Недялко Тенев

Brent достигна 95,52 долара за барел, а американският WTI се повиши до 91,02 долара в ранната търговия

Цените на петрола продължиха възходящото си движение в ранната търговия в сряда, като се повишиха с близо 1% на фона на засилващите се опасения за евентуални прекъсвания на доставките.

Фючърсите на суровия петрол Brent поскъпнаха с 87 цента, или 0,92%, достигайки 95,52 долара за барел към 00:08 ч. по Гринуич.

Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повишиха с 80 цента, или 0,89%, до 91,02 долара за барел.

Силен ръст и в предходната сесия

Поскъпването продължава значителния скок от предходната търговска сесия. Във вторник и двата основни петролни контракта повишиха цената си с повече от 4 долара за барел.

За Brent това е най-силното еднодневно повишение от 24 юли насам, докато при WTI подобен ръст не е отчитан от 23 юли.

Основен фактор за движението на цените остават притесненията на пазарите за сигурността на петролните доставки.

източник: www.wam.ae

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