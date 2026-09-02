Българска туристка, засегната от свлачището в Сидзан, се завърна у дома

Посолството на Китай в България пожела бързо възстановяване на жената и заяви готовност за сътрудничество за безопасността на туристите

Българската туристка, която беше засегната от калното свлачище в Сидзан, се е завърнала благополучно у дома. Това съобщиха от Посолството на Китай в България.

От дипломатическата мисия изразиха съпричастност към жената и нейното семейство и ѝ пожелаха спокойно и бързо възстановяване.

„Китай отдава първостепенно значение на живота и безопасността на хората“, се посочва в позицията на посолството.

Китайската страна заяви готовност да продължи тясното сътрудничество с България за гарантиране на безопасността на туристите от двете държави.

От посолството подчертаха още стремежа си към задълбочаване на традиционните отношения между България и Китай и насърчаване на обмена между гражданите на двете страни.