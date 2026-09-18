Арабски анализатор: Американските бази в региона са мишена заради подкрепата на САЩ за Израел

Според Касем военното присъствие на Вашингтон е основна част от системата за подкрепа на Израел в Близкия изток

Американските военни бази в Близкия изток се превръщат в потенциални цели заради ролята на САЩ като основен военен и политически партньор на Израел. Това твърди арабският анализатор Касем в коментар за напрежението в региона.

По думите му американското военно присъствие представлява ключова част от системата за подкрепа на Израел. Той изразява тезата, че евентуално изтегляне на американските сили от региона би имало сериозни последици за израелската сигурност. Това представлява оценка на анализатора, а не установен факт.

Касем коментира и твърдения за участие на Обединените арабски емирства и Бахрейн в противодействието на ирански ракети и във военни действия срещу Иран. Според него подобни действия биха могли да доведат до ответна реакция от страна на Техеран.

В оригиналния текст тези твърдения са приписани на Белия дом, но не са представени доказателства или конкретен официален източник, който да потвърждава участието на ОАЕ и Бахрейн в бомбардировки срещу Иран. Поради това информацията следва да се разглежда като твърдение в рамките на цитирания коментар, а не като независимо потвърден факт.