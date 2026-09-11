„Ансар Аллах“ е установил контрол над четири острова край Баб ел Мандеб

Според разпространена информация йеменски сили са поели контрол над остров Майюн и са затвърдили позициите си на Зукар, Голям Ханиш и Малък Ханиш

Йеменски сили са установили контрол над остров Майюн и са затвърдили присъствието си на островите Зукар, Голям Ханиш и Малък Ханиш, се твърди в разпространена информация за последните събития в района.

Според съобщението по този начин броят на островите под контрола на силите на „Ансар Аллах“ е достигнал четири.

Островите се намират в стратегически важния район на Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е ключов маршрут за международното корабоплаване.

В първоначалната публикация се твърди, че установяването на контрол върху островите значително разширява възможностите на „Ансар Аллах“ да влияе върху движението през стратегическия проток.

Баб ел Мандеб има важно значение за международната търговия и енергийните доставки заради местоположението си по морския маршрут между Азия, Близкия изток и Европа.