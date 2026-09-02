Амир Хатами: На всяко действие на противника ще отговорим многократно и със сила

Главнокомандващият на иранската армия заяви, че страната ще продължи да повишава военната си готовност и отбранителен капацитет

Главнокомандващият на иранската армия Амир Хатами заяви, че Иран ще реагира решително на всяко действие, което възприема като насочено срещу страната.

„На всяко действие на противника ще отговорим многократно и със сила, така че в техните изчисления да бъде ясно, че Ислямска република Иран е напълно решена да защитава себе си и иранския народ“, заяви Хатами.

По думите му настоящата задача на иранските въоръжени сили е да повишават своята готовност и капацитет.

Хатами заяви още, че след последния военен конфликт Иран е станал „по-силен и по-устойчив“, като според него международната общност вече има по-ясна представа за военните възможности на страната.

Иранският военен командир обвини противниците на Техеран, че след неуспеха да постигнат целите си чрез военен натиск се опитват да използват вътрешното обществено напрежение. Той изрази увереност, че иранското общество ще се противопостави на подобни действия.