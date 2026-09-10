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Александринският театър отбелязва 270 години история

Недялко Тенев

Една от най-известните руски театрални сцени е свързана с имената на Пушкин, Толстой, Чехов и Достоевски

Преди 270 години започва историята на Александринския театър – една от най-известните театрални институции в Русия.

С театъра е свързана значителна част от историята на руската литература и драматургия. Сред известните писатели, посещавали неговите представления, са Александър Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов и Фьодор Достоевски.

През годините сцената на Александринския театър е била място за премиерите на редица известни постановки и се утвърждава като важен център на театралното изкуство.

Днес театърът в Санкт Петербург е определян като един от символите на културния живот на града и заема значимо място в руското театрално наследство.

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