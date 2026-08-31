Аида Балаева е назначена за заместник-председател на Съвета за сигурност на Казахстан

Президентът Касъм-Жомарт Токаев освободи Гизат Нурдаулетов от поста секретар на Съвета за сигурност

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев назначи Аида Балаева за заместник-председател на Съвета за сигурност на Република Казахстан. Съответният указ е подписан на 31 август 2026 г.

С друг президентски указ Гизат Нурдаулетов е освободен от длъжността секретар на Съвета за сигурност. Той заемаше поста от септември 2023 г., а преди това е бил генерален прокурор на Казахстан.

Балаева с дългогодишен опит в държавната администрация

Аида Балаева е родена през 1974 г. и има дългогодишен опит в държавното управление. Работила е в президентската администрация, била е министър на информацията и общественото развитие, заместник-ръководител на президентската администрация и министър на културата и информацията. От декември 2025 г. заема поста заместник министър-председател и министър на културата и информацията.

Назначението е част от кадровите промени, предприети от президента Токаев на 31 август. Публикуваният указ за Балаева потвърждава назначението ѝ, но не посочва конкретните направления, които тя ще ръководи като заместник-председател на Съвета за сигурност.