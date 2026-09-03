3 септември – Русия отбелязва Деня на солидарността в борбата срещу тероризма

Датата е свързана с трагедията в Беслан през 2004 г., а в цялата страна се почита паметта на жертвите на терористични нападения и загиналите служители на реда

На 3 септември в Русия се отбелязва Денят на солидарността в борбата срещу тероризма. Паметната дата е свързана с трагичните събития в Беслан през септември 2004 г., превърнали се в една от най-тежките терористични атаки в съвременната история на страната.

На 1 септември 2004 г., по време на тържествата за началото на учебната година, въоръжени нападатели атакуват училище №1 в Беслан. За заложници са взети повече от 1100 души, сред които голям брой деца, техните родители и учители.

Заложническата криза продължава три дни и завършва на 3 септември. При терористичния акт загиват над 330 души, като повече от половината от тях са деца.

В памет на жертвите 3 септември се отбелязва в Русия като ден на възпоменание и солидарност срещу тероризма. В различни части на страната се организират възпоменателни прояви, церемонии и минути мълчание.

На този ден се отдава почит не само на жертвите на трагедията в Беслан, но и на всички загинали при терористични нападения. Почита се и паметта на служителите на правоохранителните органи и спасителните служби, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг.