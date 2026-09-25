135 победители от 28 държави: Големият финал на „КАРДО“ завърши във Владивосток

Представители на близо 70 държави се събраха на остров Руски за международния фестивал за улична култура и спорт

Във Владивосток приключи Големият финал на IX сезон на Международния конкурс и награда за улична култура и спорт „КАРДО“.

На остров Руски се събраха представители на близо 70 държави, които демонстрираха своите умения, обмениха опит и се състезаваха в различни направления на съвременната улична култура и спорт.

След финала бяха определени 135 победители от 28 държави и 31 региона на Русия.

От BMX и паркур до рап и графити

Състезателната програма включваше 13 дисциплини, сред които BMX, скейтборд, паркур, брейкинг, рап, графити и диджеинг.

Победителите получиха парични награди и подаръци от партньорите на събитието. За тях се откриват и възможности за професионално развитие чрез участие в образователни програми, менторство и популяризиране на собствени проекти.

„КАРДО“ обединява участници от цял свят

За деветте си сезона „КАРДО“ се е превърнал в международна платформа, обединила приблизително 300 000 представители на уличната култура от 195 държави.

Проектът съчетава спорт, творчество и съвременна градска култура, като създава пространство за срещи и обмен между участници от различни страни и открива нови възможности за тяхното развитие.