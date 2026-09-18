13-ият международен филмов фестивал „Пътят на коприната“ ще бъде открит в събота в Сиан, столицата на северозападната китайска провинция Шънси, като в него ще участват филмови предложения от 139 държави, насочени към насърчаване на културния обмен и представяне на разнообразни кинематографични творби.

Петдневното събитие ще се проведе под мотото „Пътят на коприната свързва света; светлината и сянката озаряват Чан’ан“. Фестивалът ще включва церемонии по откриване и закриване, конкурс за наградата „Златен път на коприната“, прожекции на филми и форум за развитието на филмовата индустрия.

От началото на глобалната кампания за набиране на филмови предложения през май фестивалът е получил 2130 кандидатури от 139 държави и региона – най-широкият географски обхват в историята на форума.

По време на фестивала над 400 филма ще бъдат показани в киносалони, онлайн платформи, на открити сцени и в университетски кампуси, като за публиката ще бъдат организирани и специални прожекции с намалени цени.

Тази година организаторите ще си партнират и с 13 търговски компании и организации за провеждането на поредица от съпътстващи събития, посветени на киното и съчетаващи филми с хранене, разходки, развлечения и открити пазари. Посетителите ще могат да ползват отстъпки и други предложения в участващите обекти, като представят билетите си за прожекциите.

Проведен за първи път през 2014 г., Международният филмов фестивал „Пътят на коприната“ е международно културно събитие за обмен в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. Той се организира съвместно от Китайската медийна група и правителствата на провинциите Шънси и Фудзиен, като двете провинции се редуват като домакини на форума.

Придружаващо видео:

Източник: CCTVPlus