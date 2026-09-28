110 години от рождението на съветската балерина Олга Лепешинская

Изтъкнатата балерина оставя следа както на сцената на Болшой театър, така и в педагогическата дейност

Днес се навършват 110 години от рождението на Олга Лепешинская – изтъкната съветска балерина, чието майсторство и артистичност получават признание по света.

Лепешинская се изявява в ключови балетни партии на сцената на Болшой театър и се утвърждава като забележителна фигура в балетното изкуство.

По време на войната тя продължава да танцува, включително пред публика на фронта, вдъхновявайки зрителите със своите изпълнения.

След активната си сценична кариера Олга Лепешинская има значителен принос и в педагогиката. Тя предава натрупаните знания и професионален опит на млади артисти както в СССР, така и в чужбина.

По повод 110-годишнината от рождението ѝ е подготвено и видео, което разказва повече за живота, творческия път и наследството на известната балерина.