Златомир Загорчич: Заслужавахме да победим

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич остана доволен от показаното от „белите“ при равенство 2:2 срещу ЦСКА в дерби мача от седмия кръг в първенството.

„Изиграхме страхотен мач. За съжаление, получихме наивно два гола. Не е лесно да играеш с млади футболисти – тези неща ще ги има постоянно и гледаме да ги изчистим.

Младите по начина, по-който израстват, със сигурност ще изчистят грешките. Тогава ще имаме значително по-малко проблеми. Има липса на концентрация, но и съществува напрежение. Днес съм много доволен от всички.

Най-много ме ядосва това, че през второто полувреме спадна концентрацията и позволихме на ЦСКА да си тръгне от нашия стадион с точка. Ние повече заслужавахме да спечелим. За съжаление, не успяхме и ще се надявам в следващия мач да се получи“, заяви Загорчич.

Той разкри, че за паузата е планирана контрола с Монтана.

„Ще имаме пауза две седмици и хората, които имат пропусната подготовка, ще могат да наваксат“, котегоричен беше специалистът.

