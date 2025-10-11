Златомир Загорчич вече не е старши треньор на Славия, обявиха „белите“.

Специалистът е подал оставка, която клубното ръководство е приело, а след днешната контрола с Ботев Враца, завършила 3:3, сърбинът с български паспорт си е взел довиждане с футболистите.

Загорчич има три периода начело на „белите“ (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели Купата на България през 2018 година и завърши на трето място в efbet Лига през сезон 2019-2020. Това са най-големите постижения на Славия през 21-ви век. Най-успешният наставник на „белите“ за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, Купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа.

ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към „бялата“ идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия.

Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено допълнително на пресконференция, уточняват от „Овча купел“.

