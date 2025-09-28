Златомир Загорчич: В определени моменти се получава сериозен спад

Мнение на старши треньора Златомир Загорчич след равенството 1:1 на Славия като гост срещу Спартак (Варна) в десетия кръг от шампионата:

„Опитвахме да бъдем агресивни, но не се получаваше. Направихме глупава грешка при гола им. Успяхме все пак да изравним и взехме една точка.

Контролираме играта, но в определени периоди се получава сериозен спад. Това трябва много бързо да го изчистим и се надявам в следващите мачове да започнем да печелим.

Иска ми се във всеки един мач футболистите да се забавляват и да показват това, което могат. Да се раздават, само така ще можем да излезем от тази криза.“

