Златомир Загорчич определи състава за гостуването на Крумовград

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи футболистите за първия мач от сезон 2024-2025 – гостуването на Крумовград в Пловдив.

Двубоят на спортния комплекс “Никола Щерев-Старика” в квартал Коматево е утре, 19 юли, от 21:15 часа.

групата на “белите”:

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Чунг Нгуен До, Иван Минчев, Емил Стоев, Денислав Александров, Галин Иванов, Кристиян Балов, Владимир Николов, Тони Тасев, Цветелин Чунчуков, Карл Фабиен.

Снимка: Светослав Костадинов

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