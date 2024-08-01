Златомир Загорчич определи групата за двубоя срещу Хебър

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи футболистите за гостуването на Хебър в София от третия кръг в Първа лига.

Мачът на стадион “Александър Шаламанов” е в петък, 2 август, от 19:00 часа.

групата на “белите”:

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Чунг Нгуен До, Иван Минчев, Емил Стоев, Денислав Александров, Галин Иванов, Кристиян Балов, Васил Казълджиев, Владимир Николов, Роберто Райчев, Мартин Сораков, Цветелин Чунчуков, Карл Фабиен

снимка: Светослав Костадинов

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