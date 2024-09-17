Златомир Загорчич определи група от 18 футболисти за двубоя срещу Лудогорец

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи група от 18 футболисти за домакинството на шампиона Лудогорец.

Мачът на стадион “Александър Шаламанов”, който е отложения 2 кръг на efbet Лига, е утре, 18 септември, от 17:30 часа.

групата на “белите”:

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Емил Стоев, Денислав Александров, Галин Иванов, Васил Казълджиев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Цветелин Чунчуков, Карл Фабиен, Любомир Костов

снимка: Светослав Костадинов

Facebook

Twitter



Shares