Златомир Загорчич направи три промени в групата на Славия

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Локомотив (София).

В нея бяха извършени три промени спрямо гостуването на Септември (1:3) във вторник. Руският централен защитник Артьом Варганов, ветеранът Георги Петков и младокът Васил Казълджиев заеха местата съответно на Николай Кръстев, Куентин Зеедорф и Кристиян Балов.

Мачът на стадион „Александър Шаламанов“ от 34-ия кръг на efbet Лига е в събота, 10 май, от 15:00 часа.

групата на „белите“:

Иван Андонов, Георги Петков, Ертан Томбак, Жордан Варела, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Артьом Варганов, Ивайло Найденов, Мохамед Досо, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Чунг До, Емил Мартинов, Емил Стоев, Роберто Райчев, Денислав Александров, Владимир Николов, Васил Казълджиев, Марко Милетич.

Снимка: Светослав Костадинов

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