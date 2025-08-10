Златомир Загорчич: Искаме да печелим, но ни трябва още време

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич призна, че отборът ще има нужда от повече време, за да започне да печели точки в Първа лига.

„Белите“ отстъпиха с 0:3 на свой терен срещу шампиона Лудогорец и остават само с една точка в първенството. Множеството напуснали през лятото са причината за неубедителните изяви и резултати за отбора.

„Ние се раздавахме, опитвахме се да направим нещо, но не се получи и за съжаление загубихме. Класата на Лудогорец си каза думата. Напускат 15 играчи и искаме да изградим нещо само за 2-3 седмици на лагер и да правим резултати – не е невъзможно. В движение го правим и се надяваме лека-полека да наваксаме и да спечелим мачове. От друга страна половината от хората в групата за мача имат пропуснати по 2 седмици – не са подготвени физически. Имаме много проблеми, най-много физически и съм на мнение, че имаме нужда от по-високи хора, които в единоборствата да се противопоставят на по-силните отбори“, заяви Загорчич след двубоя.

Сръбският специалист с български паспорт си постави за цел търсенето на победа във всеки един мач.

„Целта от самото начало би беше да си печелим мачовете. Сега в момента с това, което разполагаме, ще е много тежко. Момчетата тренират, не мога да кажа лоша дума. Опитват се да го правят. Но нямаме време, а имаме нужда от време. Не знам дали ще имаме нови хора. За момента това е отборът, с който разполагаме. Опитваме се да постигнем нещо в движение“, завърши Загорчич.

снимка: sportal.bg

