Златни медали за набор 2018 от Академия „Левски“ на Коледния турнир в София

Децата от Академия „Левски“, набор 2018 спечелиха златните медали на коледния турнир под мотото „Червен картон на агресията“!

Надпреварата, която се проведе на 13-ти и 14-ти декември в София се организира от БФС и се игра по правилата на Футбол 5 и в нея участваха 26 отбора.

Възпитаниците на треньора Денис Сираков, подпомаган от Стефан Медвецки и Радостин Борисов записаха три победи груповата фаза – 8:2 срещу „БАМФ“, 8:2 над „Локомотив“ (София) и 13:0 над „Герман“. На 1/8 финала „сините“ записаха нова убедителна победа – 5:2 над „ВР Академи“.

В следващата фаза бе победен „Искър“ с 1:0, с гол на Борис Митов в последната минута на срещата, а на ½ финала съперникът „Мургаш“ бе разгромен със 7:2.

В спора за титлата „Левски“ се изправи срещу „ЦСКА-София“. Мачът завърши 4:2, като и четирите гола за „сините“ бяха дело на Борислав Колев.

