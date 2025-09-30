Завърши турнира „Национална Лига по Плажен Футбол“ във Варна

Завърши турнира „Национална Лига по Плажен Футбол“ в град Варна, който се проведе през уикенда на спортните игрища на плажа в Аспарухово.

В турнира за юноши на възраст (U15-U16) участваха 5 отбора в 1 група, като мачовете бяха определени след жребий между тимовете на ФК Аксаково (Варна), ФК Олимпик (Варна), ФК Фратрия (Варна), ФК Ботев (Нови Пазар), ФК Устрем (Дончево).

Във финалната фаза, отборите на ФК Ботев (Нови Пазар), ФК Устрем (Дончево) и ФК Олимпик (Варна) играха всеки срещу всеки, като финално шампиони на турнира станаха: Ботев (Нови Пазар), а след тях отборите заеха следното класиране:

2-ро място: ФК Устрем (Дончево)

3-то място: ФК Олимпик (Варна)

4-то място: ФК Аксаково (Варна)

5-то място: ФК Фратрия (Варна)

