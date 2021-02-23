Завърши груповата фаза на турнира за юноши, организиран от БФС
Първият етап от организирания от БФС турнир с участието на софийските футболни отбори до 17 и до 19 години завърши днес.
Футболните срещи се проведоха в Национална футболна база и бяха основна част от обучението на българските съдии за работа със системата VAR. Полуфиналните двубои при 17 годишните ще се проведат в четвъртък, а юношите до 19 години ще излъчат финалисти в петък. Финалите ще се проведат съответно в събота и неделя. В рамките на целия турнир ще се изиграят общо 40 футболни срещи, в който 20 главни и 20 асистенt съдии имат възможността да практикуват работата с VAR в различни роли.
Отборите участници бяха разделени в 2 групи във всяка възраст, като за полуфиналите се класират първите 2 отбора от всяка група.
РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ
ГРУПА „А“ – U19
18.02.2021г.
- ЦСКА-София 5:1 Царско село
- Септември Сф 7:0 Локомотив Сф
20.02.2021г.
- ЦСКА-София 3:2 Локомотив Сф
- Септември Сф 4:1 Царско село
22.02.2021г.
- ЦСКА-София 3:1 Септември Сф
- Локомотив Сф 0:4 Царско село
|МЯСТО
|ОТБОР
|ПОБЕДИ
|РАВЕНСТВА
|ЗАГУБИ
|ГОЛОВА РАЗЛИКА
|ТОЧКИ
|1-во
|ЦСКА-София
|3
|0
|0
|11 : 4
|9т.
|2-ро
|Септември Сф
|2
|0
|1
|12 : 4
|6т.
|3-то
|Царско село
|1
|0
|2
|6 : 9
|3т.
|4-то
|Локомотив Сф
|0
|0
|3
|2 : 14
|0т.
РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ – U19
ГРУПА „Б“
18.02.2021г.
- Левски 6:1 Бароко
- Славия 2:1 Национал
20.02.2021г.
- Левски 4:0 Национал
- Славия 9:0 Бароко
22.02.2021г.
- Левски 2:1 Славия
- Национал 6:0 Бароко
|МЯСТО
|ОТБОР
|ПОБЕДИ
|РАВЕНСТВА
|ЗАГУБИ
|ГОЛОВА РАЗЛИКА
|ТОЧКИ
|1-во
|Левски
|3
|0
|0
|12 : 2
|9т.
|2-ро
|Славия
|2
|0
|1
|12 : 3
|6т.
|3-то
|Национал
|1
|0
|2
|7 : 6
|3т.
|4-то
|Бароко
|0
|0
|3
|1 : 21
|0т.
РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ – U17
ГРУПА „А“
18.02.2021г.
- ЦСКА-София 6:0 Бароко
- Септември Сф 2:0 Локомотив Сф
20.02.2021г.
- ЦСКА-София 1:0 Локомотив Сф
- Септември Сф 10:0 Бароко
22.02.2021г.
- ЦСКА-София 3:1 Септември Сф
- Локомотив Сф 5:0 Бароко
|МЯСТО
|ОТБОР
|ПОБЕДИ
|РАВЕНСТВА
|ЗАГУБИ
|ГОЛОВА РАЗЛИКА
|ТОЧКИ
|1-во
|ЦСКА-София
|3
|0
|0
|10 : 1
|9т.
|2-ро
|Септември Сф
|2
|0
|1
|13 : 3
|6т.
|3-то
|Локомотив Сф
|1
|0
|2
|5 : 3
|3т.
|4-то
|Бароко
|0
|0
|3
|0 : 21
|0т.
РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ – U17
ГРУПА „Б“
19.02.2021г.
- Левски 2:0 ЦСКА 1948
- Славия 2:2 Национал
21.02.2021г.
- Левски 2:1 Национал
- Славия 3:0 ЦСКА 1948
23.02.2021г.
- Левски 2:0 Славия
- Национал 8:0 ЦСКА 1948
|МЯСТО
|ОТБОР
|ПОБЕДИ
|РАВЕНСТВА
|ЗАГУБИ
|ГОЛОВА РАЗЛИКА
|ТОЧКИ
|1-во
|Левски
|3
|0
|0
|6 : 2
|9т.
|2-ро
|Национал
|1
|1
|1
|11 : 4
|4т.
|3-то
|Славия
|1
|1
|1
|5 : 4
|4т.
|4-то
|ЦСКА 1948
|0
|0
|3
|0 : 13
|0т.
Г Р А Ф И К
З А П Р О В Е Ж Д А Н Е Н А V A R Т У Р Н И Р
ФИНАЛНА ФАЗА
25.02.2021 /ЧЕТВЪРТЪК/ (ПОЛУФИНАЛИ U-17)
|ЧАС
|СРЕЩА
|10:00ч. – 11:30ч.
|Локомотив Сф – ЦСКА 1948
|12:00ч. – 13:30ч.
|Славия – Бароко
|14:00ч. – 15:30ч.
|ЦСКА-София – Национал
|16:00ч. – 17:40ч.
|Левски – Септември Сф
26.02.2021 /ПЕТЪК/ (ПОЛУФИНАЛИ U-19)
|ЧАС
|СРЕЩА
|10:00ч. – 11:30ч.
|Царско село – Бароко
|12:00ч. – 13:30ч.
|Национал – Локомотив Сф
|14:00ч. – 15:30ч.
|ЦСКА-София – Славия
|16:00ч. – 17:40ч.
|Левски – Септември Сф
27.02.2021 /СЪБОТА/ (ФИНАЛИ U-17)
|ЧАС
|СРЕЩА
|10:00ч. – 11:30ч.
|3-то място – 4-то място
|12:00ч. – 13:30ч.
|1-во място – 2-ро място(ФИНАЛ)
|14:00ч. – 15:30ч.
|7-мо място – 8-мо място
|16:00ч. – 17:40ч.
|5-то място – 6-то място
28.02.2021 /НЕДЕЛЯ/ (ФИНАЛИ U-19)
|ЧАС
|СРЕЩА
|10:00ч. – 11:30ч.
|7-мо място – 8-мо място
|12:00ч. – 13:30ч.
|5-то място – 6-то място
|14:00ч. – 15:30ч.
|3-то място – 4-то място
|16:00ч. – 17:40ч.
|1-во място – 2-ро място(ФИНАЛ)