вторник, февруари 23, 2021
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Novinata.bg

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Спорт 

Завърши груповата фаза на турнира за юноши, организиран от БФС

Недялко Тенев

Първият етап от организирания от БФС турнир с участието на софийските футболни отбори до 17 и до 19 години завърши днес.

Футболните срещи се проведоха в Национална футболна база и бяха основна част от обучението на българските съдии за работа със системата VAR. Полуфиналните двубои при 17 годишните ще се проведат в четвъртък, а юношите до 19 години ще излъчат финалисти в петък. Финалите ще се проведат съответно в събота и неделя. В рамките на целия турнир ще се изиграят общо 40 футболни срещи, в който 20 главни и 20 асистенt съдии имат възможността да практикуват работата с VAR в различни роли.

Отборите участници бяха разделени в 2 групи във всяка възраст, като за полуфиналите се класират първите 2 отбора от всяка група.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

ГРУПА „А“ – U19

18.02.2021г.

  1. ЦСКА-София     5:1     Царско село
  2. Септември Сф   7:0     Локомотив Сф

20.02.2021г.

  1. ЦСКА-София     3:2     Локомотив Сф
  2. Септември Сф   4:1     Царско село

22.02.2021г.

  1. ЦСКА-София     3:1     Септември Сф
  2. Локомотив Сф   0:4     Царско село
МЯСТООТБОРПОБЕДИРАВЕНСТВАЗАГУБИГОЛОВА РАЗЛИКАТОЧКИ
1-воЦСКА-София30011 : 49т.
2-роСептември Сф20112 : 46т.
3-тоЦарско село1026 : 93т.
4-тоЛокомотив Сф0032 : 140т.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ – U19

ГРУПА „Б“

18.02.2021г.

  1. Левски              6:1     Бароко
  2. Славия              2:1     Национал

20.02.2021г.

  1. Левски              4:0     Национал
  2. Славия              9:0     Бароко

22.02.2021г.

  1. Левски              2:1     Славия
  2. Национал          6:0     Бароко
МЯСТООТБОРПОБЕДИРАВЕНСТВАЗАГУБИГОЛОВА РАЗЛИКАТОЧКИ
1-воЛевски30012 : 29т.
2-роСлавия20112 : 36т.
3-тоНационал1027 : 63т.
4-тоБароко0031 : 210т.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ – U17

ГРУПА „А“

18.02.2021г.

  1. ЦСКА-София     6:0     Бароко
  2. Септември Сф   2:0     Локомотив Сф

20.02.2021г.

  1. ЦСКА-София     1:0     Локомотив Сф
  2. Септември Сф   10:0   Бароко

22.02.2021г.

  1. ЦСКА-София     3:1     Септември Сф
  2. Локомотив Сф   5:0     Бароко
МЯСТООТБОРПОБЕДИРАВЕНСТВАЗАГУБИГОЛОВА РАЗЛИКАТОЧКИ
1-воЦСКА-София30010 : 19т.
2-роСептември Сф20113 : 36т.
3-тоЛокомотив Сф1025 : 33т.
4-тоБароко0030 : 210т.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ – U17

ГРУПА „Б“

19.02.2021г.

  1. Левски              2:0     ЦСКА 1948
  2. Славия              2:2     Национал

21.02.2021г.

  1. Левски              2:1     Национал
  2. Славия              3:0     ЦСКА 1948

23.02.2021г.

  1. Левски              2:0     Славия
  2. Национал          8:0     ЦСКА 1948
МЯСТООТБОРПОБЕДИРАВЕНСТВАЗАГУБИГОЛОВА РАЗЛИКАТОЧКИ
1-воЛевски3006 : 29т.
2-роНационал11111 : 44т.
3-тоСлавия1115 : 44т.
4-тоЦСКА 19480030 : 130т.

Г Р А Ф И К

З А  П Р О В Е Ж Д А Н Е  Н А  V A R  Т У Р Н И Р

ФИНАЛНА ФАЗА

25.02.2021 /ЧЕТВЪРТЪК/ (ПОЛУФИНАЛИ U-17)

ЧАССРЕЩА
10:00ч. – 11:30ч.Локомотив Сф – ЦСКА 1948
12:00ч. – 13:30ч.Славия – Бароко
14:00ч. – 15:30ч.ЦСКА-София – Национал
16:00ч. – 17:40ч.Левски – Септември Сф

26.02.2021 /ПЕТЪК/ (ПОЛУФИНАЛИ U-19)

ЧАССРЕЩА
10:00ч. – 11:30ч.Царско село – Бароко
12:00ч. – 13:30ч.Национал – Локомотив Сф
14:00ч. – 15:30ч.ЦСКА-София – Славия
16:00ч. – 17:40ч.Левски – Септември Сф

27.02.2021 /СЪБОТА/ (ФИНАЛИ U-17)

ЧАССРЕЩА
10:00ч. – 11:30ч.3-то място – 4-то място 
12:00ч. – 13:30ч.1-во място – 2-ро място(ФИНАЛ)
14:00ч. – 15:30ч.7-мо място – 8-мо място 
16:00ч. – 17:40ч.5-то място – 6-то място 

28.02.2021 /НЕДЕЛЯ/ (ФИНАЛИ U-19)

ЧАССРЕЩА
10:00ч. – 11:30ч.7-мо място – 8-мо място
12:00ч. – 13:30ч.5-то място – 6-то място
14:00ч. – 15:30ч.3-то място – 4-то място
16:00ч. – 17:40ч.1-во място – 2-ро място(ФИНАЛ)

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