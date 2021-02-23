Завърши груповата фаза на турнира за юноши, организиран от БФС

Първият етап от организирания от БФС турнир с участието на софийските футболни отбори до 17 и до 19 години завърши днес.

Футболните срещи се проведоха в Национална футболна база и бяха основна част от обучението на българските съдии за работа със системата VAR. Полуфиналните двубои при 17 годишните ще се проведат в четвъртък, а юношите до 19 години ще излъчат финалисти в петък. Финалите ще се проведат съответно в събота и неделя. В рамките на целия турнир ще се изиграят общо 40 футболни срещи, в който 20 главни и 20 асистенt съдии имат възможността да практикуват работата с VAR в различни роли.

Отборите участници бяха разделени в 2 групи във всяка възраст, като за полуфиналите се класират първите 2 отбора от всяка група.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

ГРУПА „А“ – U19

18.02.2021г.

ЦСКА-София 5:1 Царско село Септември Сф 7:0 Локомотив Сф

20.02.2021г.

ЦСКА-София 3:2 Локомотив Сф Септември Сф 4:1 Царско село

22.02.2021г.

ЦСКА-София 3:1 Септември Сф Локомотив Сф 0:4 Царско село

МЯСТО ОТБОР ПОБЕДИ РАВЕНСТВА ЗАГУБИ ГОЛОВА РАЗЛИКА ТОЧКИ 1-во ЦСКА-София 3 0 0 11 : 4 9т. 2-ро Септември Сф 2 0 1 12 : 4 6т. 3-то Царско село 1 0 2 6 : 9 3т. 4-то Локомотив Сф 0 0 3 2 : 14 0т.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ – U19

ГРУПА „Б“

18.02.2021г.

Левски 6:1 Бароко Славия 2:1 Национал

20.02.2021г.

Левски 4:0 Национал Славия 9:0 Бароко

22.02.2021г.

Левски 2:1 Славия Национал 6:0 Бароко

МЯСТО ОТБОР ПОБЕДИ РАВЕНСТВА ЗАГУБИ ГОЛОВА РАЗЛИКА ТОЧКИ 1-во Левски 3 0 0 12 : 2 9т. 2-ро Славия 2 0 1 12 : 3 6т. 3-то Национал 1 0 2 7 : 6 3т. 4-то Бароко 0 0 3 1 : 21 0т.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ – U17

ГРУПА „А“

18.02.2021г.

ЦСКА-София 6:0 Бароко Септември Сф 2:0 Локомотив Сф

20.02.2021г.

ЦСКА-София 1:0 Локомотив Сф Септември Сф 10:0 Бароко

22.02.2021г.

ЦСКА-София 3:1 Септември Сф Локомотив Сф 5:0 Бароко

МЯСТО ОТБОР ПОБЕДИ РАВЕНСТВА ЗАГУБИ ГОЛОВА РАЗЛИКА ТОЧКИ 1-во ЦСКА-София 3 0 0 10 : 1 9т. 2-ро Септември Сф 2 0 1 13 : 3 6т. 3-то Локомотив Сф 1 0 2 5 : 3 3т. 4-то Бароко 0 0 3 0 : 21 0т.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ – U17

ГРУПА „Б“

19.02.2021г.

Левски 2:0 ЦСКА 1948 Славия 2:2 Национал

21.02.2021г.

Левски 2:1 Национал Славия 3:0 ЦСКА 1948

23.02.2021г.

Левски 2:0 Славия Национал 8:0 ЦСКА 1948

МЯСТО ОТБОР ПОБЕДИ РАВЕНСТВА ЗАГУБИ ГОЛОВА РАЗЛИКА ТОЧКИ 1-во Левски 3 0 0 6 : 2 9т. 2-ро Национал 1 1 1 11 : 4 4т. 3-то Славия 1 1 1 5 : 4 4т. 4-то ЦСКА 1948 0 0 3 0 : 13 0т.

Г Р А Ф И К

З А П Р О В Е Ж Д А Н Е Н А V A R Т У Р Н И Р

ФИНАЛНА ФАЗА

25.02.2021 /ЧЕТВЪРТЪК/ (ПОЛУФИНАЛИ U-17)

ЧАС СРЕЩА 10:00ч. – 11:30ч. Локомотив Сф – ЦСКА 1948 12:00ч. – 13:30ч. Славия – Бароко 14:00ч. – 15:30ч. ЦСКА-София – Национал 16:00ч. – 17:40ч. Левски – Септември Сф

26.02.2021 /ПЕТЪК/ (ПОЛУФИНАЛИ U-19)

ЧАС СРЕЩА 10:00ч. – 11:30ч. Царско село – Бароко 12:00ч. – 13:30ч. Национал – Локомотив Сф 14:00ч. – 15:30ч. ЦСКА-София – Славия 16:00ч. – 17:40ч. Левски – Септември Сф

27.02.2021 /СЪБОТА/ (ФИНАЛИ U-17)

ЧАС СРЕЩА 10:00ч. – 11:30ч. 3-то място – 4-то място 12:00ч. – 13:30ч. 1-во място – 2-ро място(ФИНАЛ) 14:00ч. – 15:30ч. 7-мо място – 8-мо място 16:00ч. – 17:40ч. 5-то място – 6-то място

28.02.2021 /НЕДЕЛЯ/ (ФИНАЛИ U-19)

ЧАС СРЕЩА 10:00ч. – 11:30ч. 7-мо място – 8-мо място 12:00ч. – 13:30ч. 5-то място – 6-то място 14:00ч. – 15:30ч. 3-то място – 4-то място 16:00ч. – 17:40ч. 1-во място – 2-ро място(ФИНАЛ)