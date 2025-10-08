Захари Сираков на 48

Днес бившият бранител на „Левски“ и бивш треньор в Детско-юношеската школа на клуба Захари Сираков празнува своя 48-ми рожден ден.

Роден на 8 октомври 1977 година в Смолян, Стартира професионалната си кариера във „Велбъжд“ (Кюстендил). В началото на 1997 година преминава в „Левски“, като записва 132 мача и вкарва 11 гола във всички турнири. Двукратен шампион на България (1999/2000 и 2000/01 година) и двукратен носител на Купата на страната (1998 и 2000 година).

Носи още екипите „Спартак“ (Плевен), „Локомотив“, „Родопа“, кипърския АПОЕЛ (Никозия) и руския „Амкар“ (Перм).

Записва 4 мача за националния отбор на България и 15 мача за младежката национална селекция.

ПФК „Левски“ честити празника на Захари Сираков и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи.

