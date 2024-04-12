Загорчич определи състава за двубоя срещу Хебър

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Хебър.

Мачът от 29-ия кръг на efbet Лига е в събота, 12 април, от 17:45 часа.

Поради различни контузии Заги няма да може да разчита на Велко Йеленкович, Емил Стоев, Тони Тасев, Денислав Александров и Кристиян Стоянов.

групата на “белите”:

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Ивайло Марков, Виктор Генев, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Георги Търтов, Ерол Дост, Чунг До, Иван Минчев, Исак Соле, Емил Мартинов, Галин Иванов, Роберто Райчев, Мартин Сораков, Кристиан Добрев, Владимир Николов, Николай Христов

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