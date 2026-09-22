„Заедно с Ботев“ събра 2000 евро: Средствата вече са дарени за лечението на Натали-Ирен

Петият благотворителен търг приключи с 320 евро за фланелката на Асен Чандъров, а кампанията продължава с нов ценен футболен екип

Благотворителната кампания „Заедно с Ботев“ достигна важна граница – общата сума, събрана от проведените до момента пет търга, вече е точно 2000 евро.

Петият благотворителен търг приключи с продажбата на фланелката на Асен Чандъров от победата с 2:0 над Локомотив Пловдив. Екипът беше спечелен срещу 320 евро.

С тази сума общо събраните средства от петте благотворителни инициативи достигнаха 2000 евро.

Парите вече са дарени за лечението на Натали-Ирен.

„Благодарим на всички, които се включиха в „Заедно с Ботев“. Заедно направихме добро“, гласи посланието след края на петия търг.

Кампанията обаче не приключва дотук. Съвсем скоро предстои следващият благотворителен търг, в който ще бъде предложена фланелката на играча на мача от победата над Септември.