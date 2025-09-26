Задава се тежка битка между „Янтра“ и „Миньор“ (Перник)

Нов труден мач предстои тази събота за отбора на „Янтра“.

В двубой от 10-я кръг на първенството във Втора лига съставът на Емо Луканов ще посрещне тази събота от 17 часа на стадион „Христо Ботев“ коравия тим на „Миньор“ (Перник). Това ще бъде втори пореден домакински мач за „ковачите“, след този с дубъла на „Лудогорец“, игран миналата събота и спечелен с 1:0.

Габровският тим е в серия от шест последователни победи и ще преследва седма, за да запази позицията си в топ 3 на временното класиране. За съжаление в очаквания труден мач срещу „Миньор“ няма да може да вземе участие Георги Бабалиев. Крилото на „Янтра“ получи червен картон в двубоя с „Лудогорец“ II и е наказан за предстоящата среща. Травма все още лекува и друг от атакуващите играчи на тима – Велислав Василев.

„Миньор“ загуби последния си мач – домакинството на лидера „Фратрия“, като изпусна у дома аванс от 2:0 и отстъпи с 2:3. Преди това обаче съставът на Ангел Червенков беше в серия от три последователни победи, две от които навън – срещу „Марек“ и „Севлиево“. „Чуковете“ са сериозен съперник, а лидерът на атаката им – Преслав Йорданов, е опасен в наказателното поле на всеки един съперник. В редиците на перничани са и двама бивши играчи на „Янтра“. На вратата е Иван Гошев, който варди на „Янтра“ в трудния първи сезон за отбора след завръщането му в професионалния футбол. Петър Вуцов пък е основен играч в халфовата линия или в отбраната на „Миньор“. Синът на Вили Вуцов пропусна двубоя с „Фратрия“ заради наказание, но се връща в редиците на отбора за гостуването в Габрово.

Статистиката от последните 8 мача между двата отбора, изиграни във Втора професионална лига, сочи паритет. И двата отбора имат по четири победи – по три у дома и една навън.

Във временното класиране „Янтра“ изостава само с три точки от лидера „Фратрия“, когото победи във Варна и който по програма ще почива в този кръг. На точка пред състава ни е „Дунав от Русе“, за когото предстои трудно гостуване на „Хебър“ в Пазарджик. Четвъртият в подреждането – „Вихрен“ (Сандански), в този кръг ще играе срещу „Етър“ на „Ивайло“.

Съдийската комисия на БФС определи Ивайло Ненков от София за главен съдия на предстоящата среща. Негови асистенти ще бъдат Драгомир Милев

(София) и Мартин Мирчев (Кюстендил). За четвърти арбитър е назначен Божидар Тодоров от София. Съдийски наблюдател ще бъде Живко Недялков, а делегат на БФС – Николай Желев, и двамата от Бургас.

На съвместно заседание на постоянна работна група при Български футболен съюз и представители на Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи мачът беше определен като рисков предвид очакваното присъствие на привърженици на тима от Перник на стадион „Христо Ботев“. В тази връзка ще бъде направена организация и горният южен вход на стадиона, разположен на ул. Баба Зара и ул. Митко Паузов, ще бъде отворен САМО за привържениците на „Миньор“. Габровските любители на футбола ще бъдат допускани само през официалния северен вход.

