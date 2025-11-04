Юношите на Лудогорец поднасят поредна серия от интригуващи двубои

Цели девет шампионатни сблъсъка ще тестват уменията на юношите на Лудогорец през тази седмица.

В битки от в различните възрастови първенства предстои да се впуснат както млади „орли“, така и подрастващи „орлици“. Старт на новия футболен маратон ще сложи интригуващата битка реванш от Младежката Шампионска лига между Лудогорец U19 и Динамо (Минск).

Програма на формациите на Лудогорец за 3 – 9 ноември:

5 ноември, сряда, 18 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец U19 – Динамо (Минск)

Играчите на Лудогорец U19 предстои да изиграят среща реванш от втория предварителен кръг в Младежката Шампионска лига. Те отново ще се изправят срещу Динамо (Минск), след като в първия двубой надделяха с 1:0.

7 ноември, петък, 11 часа, Варна – Лудогорец U14 – Спартак (Варна)

В мач от IX кръг в юношеското първенство в Зона Варна, децата на Лудогорец до 14 години ще се изправят срещу по-големите връстници от варненския Спартак. До този момент младите „орли“ вървят устремено по победния път с постигнати 4 успеха в 5 мача.

8 ноември, събота, 10 часа, Пиргово – Лудогорец U16 II – Урожай (Пиргово)

Дублиращият тим на Лудогорец U16 предстои да гостува на Урожай в Пиргово за петия си шампионатен сблъсък.

8 ноември, събота, 11:30 часа, Пиргово – Лудогорец U14 II – Урожай (Пиргово)

По-малките футболисти от дубъла на Лудогорец U14 също ще гостуват на Урожай в Пиргово. До момента те постигат само успеха във всички изиграни пет срещи.

8 ноември, събота, 14:30 часа, Горна Оряховица – Лудогорец II – Локомотив (Горна Оряховица)

Вторият тим на Лудогорец предстои да гостува на Локомотив в Горна Оряховица. Мачът е част от програмата на XV кръг в Mr Bit Втора Лига. Преди началото на мача домакините имат превес от 7 точки с изигран мач повече.

9 ноември, неделя, 10:30 часа, Кърджали – Лудогорец U16 – Арда (Кърджали)

Елитните „орли“ до 16 години ще гостуват на Арда в Кърджали за мача от XIII шампионатен кръг. Момчетата от Разград са еднолични първенци във временното класиране, без допусната загуба до момента, което им осигурява превес от 5 точки пред вторите. Предстоящите им опоненти пък заемат последното място.

9 ноември, неделя, 10:30 часа, София, Лудогорец U15 – ЦСКА 1948 (София)

Програмата от XIII кръг в Елита U15 ще изправи един срещу друг Лудогорец и ЦСКА 1948. В нея юношите на „орлите“ ще се впуснат като гости. Преди началото на срещата, те оглавяват временното класиране и имат натрупан аванс от 6 точки пред предстоящия противник.

9 ноември, неделя, 13:30 часа, Велико Търново – Лудогорец-жени – Етър (Велико Търново)

Успешният „полет“ на женския тим на Лудогорец продължава с битка срещу Етър от Велико Търново. Мачът е част от програмата на XII кръг в Държавното първенство. В него „орлиците“ се впускат с комфортния аванс от 22 точки преднина.

9 ноември, неделя, 13:30 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец U16-девойки – Пълдин (Пловдив)

Девойките на Лудогорец ще приемат на свой терен пловдивските съпернички от Пълдин. Срещата е част от VII кръг в Държавното първенство.

9 ноември, неделя, 14 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец III – Доростол (Силистра)

В XIII кръг от Североизточната ELITBET Трета лига младите футболисти на Лудогорец ще домакинстват съперниците от Доростол (Силистра). Преди да бъде дадено начало на двубоя, разградчани изпреварват своя опонент със 7 точки и 4 места в подреждането.

Facebook

Twitter



Shares