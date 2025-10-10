Юношите на Локо Сф победиха Локо Пд

Юношите на “Локомотив” (София), родени през 2008 година, победиха връстниците си от “Локомотив” (Пловдив) с 3:1 в мач от 9-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години (U18).

“Смърфовете” бяха лидери в класирането със 7 победи от 7 мача, но “червено-черните” надиграха съперника и спечелиха напълно заслужено, въпреки че през второто полувреме останаха с 10 души.

С победата момчетата, водени от Георги Симов, записаха шести пореден мач без загуба и вече заемат 5-о място в класирането. Хеттрик за “Локомотив” реализира Емилиян Гогев, който оглави голмайсторската листа с 11 попадения.

